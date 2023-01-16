Крах энергетической инфраструктуры Украины "может произойти в любую секунду".

Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в Давосе, сообщает Reuters.

"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду, потому что в любую секунду российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру в нашем родном городе в Киеве, и не только в Киеве, но и в других городах", - сказал он.

"У нас сейчас в Киеве дефицит электроэнергии около 30%. Сейчас в Украине достаточно холодно – минус 10, минус 20, иногда зимой минус 30 градусов. А в этих погодных условиях жить без электричества, жить без отопления практически невозможно, и поэтому ситуация критическая, мы боремся за выживание", - добавил Кличко.

Напомним, на днях гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что электричество в Киеве с большой вероятностью будут отключать не только в серых (обязательных), но и в светло-серых (возможные отключения) зонах графика. То есть вплоть до семи часов без света подряд.

Ранее мы писали, что недавно глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что следующие дни в энергетике будут трудными.