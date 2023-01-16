Сегодня, 16 января, по состоянию на 11:00 энергетики продолжают восстанавливать энергосистему Украины после 12-го массированного ракетного удара РФ 14 января.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Дефицит в энергосистеме существенно вырос, что связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели.

"До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины. Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах", - говорится в сообщении.

Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов), в центральном регионе есть отключения из-за повреждений в распределительных электросетях.

Уточнение по ситуации в конкретной области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.

За день до последней массированной атаки Украины в Укрэнерго заверяли, что "блэкаут в стране маловероятен".

Непосредственно 14 января после атаки РФ в "Укрэнерго" сообщили, что энергосистему удалось сохранить.

15 января в компании сообщили о сниженных лимитах потребления для всех областей. Такую меру назвали вынужденной.

"Враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит", - объясняло "Укрэнерго".