Утром во вторник, 17 января, в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В шести областях превышены лимиты потребления, введены аварийные отключения.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Сохраняется значительный дефицит в энергосистеме страны. Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистого ветра, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

Круглосуточные лимиты потребления действуют по всей Украине, говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве, Одессе и Днепре сегодня действуют экстренные отключения света.

Также писали, что энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.