В Днепропетровской области сохраняется высокий дефицит электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру. 17 января НЭК "Укрэнерго" снизило лимиты потребления для Днепропетровской области, поэтому ДТЭК вынужден соблюдать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В настоящее время в области продолжают действовать экстренные отключения.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения продолжались не больше 8 часов", - сообщают в ДТЭК.

В области возможно возвращение к отключениям согласно графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии.

Напомним, в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, а аварийные отключения 17 января действуют в шести областях.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Украине может в любой момент произойти крах энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что после атаки РФ 14 января энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света.