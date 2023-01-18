Синегубов сообщил, что энергопредприятия Харьковской области серьезно повреждены, свет продолжат выключать
Энергопредприятия Харьковской области серьезно повреждены после российских атак на энергетическую инфраструктуру, свет продолжат выключать.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
"Мы вынуждены применять графики почасовых отключений. У нас действует 12 очередей и, к сожалению, наши генерирующие предприятия, которые обеспечивают Харьковскую область, серьезно повреждены. Поэтому эти отключения будут и дальше продолжаться", - рассказал Синегубов.
Ранее мы писали, что в Украине 18 января прогнозируется несколько меньше потребление электричества, чем вчера. Этому способствует потепление. Впрочем, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности, особенно в вечерний пик потребления. Генерация не покрывает даже четверть потребления в стране.
Также мы сообщали, что за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали три облэнерго. Речь идет о "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго"
Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.