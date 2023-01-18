Энергопредприятия Харьковской области серьезно повреждены после российских атак на энергетическую инфраструктуру, свет продолжат выключать.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Мы вынуждены применять графики почасовых отключений. У нас действует 12 очередей и, к сожалению, наши генерирующие предприятия, которые обеспечивают Харьковскую область, серьезно повреждены. Поэтому эти отключения будут и дальше продолжаться", - рассказал Синегубов.

Ранее мы писали, что в Украине 18 января прогнозируется несколько меньше потребление электричества, чем вчера. Этому способствует потепление. Впрочем, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности, особенно в вечерний пик потребления. Генерация не покрывает даже четверть потребления в стране.

Также мы сообщали, что за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали три облэнерго. Речь идет о "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго"

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.