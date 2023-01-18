В Украине 18 января прогнозируется несколько меньше потребление электричества, чем вчера. Этому способствует потепление. Впрочем, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности, особенно в вечерний пик потребления. Генерация не покрывает даже четверть потребления в стране.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Причина дефицита - российские ракетные и дроновые атаки, повреждение электростанций (генерирующих мощности) и высоковольтных сетей. В результате последней атаки существенно повреждены энергоблоки ТЭС.

До всех облэнерго доведены лимиты потребления. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины.

Также в районе боевых действий в Харьковской области и на Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго, сообщает "Укрэнерго".

Как писала "Страна", за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали три облэнерго.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области одна из самых сложных ситуаций с электричеством. Там отключения достигали 8 часов.