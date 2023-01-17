ДТЭК сообщает о большом дефиците электроэнергии в Одесской области. В регионе продолжают действовать экстренные отключения света.

Область получила распоряжение урезать потребление в два раза от нормы.

При этом критическая инфраструктура, к которой не применяются отключения, использует почти половину всей доступной электроэнергии.

При таких условиях соблюдать графики плановых отключений невозможно.

Напомним, что после воскресного ракетного обстрела энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света. Украину ожидают "тяжелые дни или даже недели".

В день обстрела "Страна" рассказывала, в каких регионах были поражены объекты энергетики.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.