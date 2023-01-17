В результате последней ракетной атаки россиян 14 января пострадали 8 блоков ТЭС на западе и один на востоке Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Это привело к росту дефицита мощностей в системе и приводит к необходимости применять аварийные отключения.

Также он заявил о повреждении трех магистральных подстанций и одной воздушной линии.

"Ежедневно работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для устранения повреждений", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, в "ДТЭК Энерго" сообщили, что Украина уже прошла половину сложного отопительного сезона и пройдет и вторую.

Ранее мы писали, что дефицит генерации в энергосистеме после ракетной атаки 14 января огромный, и отключения могут быть продолжительными.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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