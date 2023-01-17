Последствия ракетного удара по колледжу. Фото: t.me/synegubov

Во вторник, 17 января, российские войска обстреляли Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

По его данным, сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, "однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", добавил Синегубов.

Также он опубликовал фото последствий ракетного удара.

российские войска снова обстреляли Купянск Харьковской области

фото последствий ракетного удара

фото последствий ракетного удара

Напомним, за сутки в Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

Как сообщалось, Купянский район в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов.

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