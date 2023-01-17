В Купянске ракета С-300 попала в автотранспортный колледж. Фото разрушений
Во вторник, 17 января, российские войска обстреляли Купянск Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.
По его данным, сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, "однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", добавил Синегубов.
Также он опубликовал фото последствий ракетного удара.
Напомним, за сутки в Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.
Как сообщалось, Купянский район в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов.
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