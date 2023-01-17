Во вторник, 17 января, российские войска обстреляли Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

По его данным, сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, "однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", добавил Синегубов.

Также он опубликовал фото последствий ракетного удара.

Напомним, за сутки в Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

Как сообщалось, Купянский район в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов.

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