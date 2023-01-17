Россияне обстреляли Харьковскую область. Пострадали жилые дома и больница, есть раненые
В течение прошлых суток россияне продолжали обстреливать прифронтовые населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Обстрелами повреждены многоквартирные и частные дома, больница в Волчанске, есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.
"В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет. В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов", - сообщил Синегубов.
По его словам, в пгт Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.
Напомним, 14 января почти весь Харьков остался без света из-за ударов по объектам инфраструктуры.
Как писала "Страна", 13 января россияне ударили из артиллерии по домам в Двуречной Харьковской области.
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