В течение прошлых суток россияне продолжали обстреливать прифронтовые населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Обстрелами повреждены многоквартирные и частные дома, больница в Волчанске, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

"В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет. В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов", - сообщил Синегубов.

По его словам, в пгт Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.

Напомним, 14 января почти весь Харьков остался без света из-за ударов по объектам инфраструктуры.

Как писала "Страна", 13 января россияне ударили из артиллерии по домам в Двуречной Харьковской области.

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Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.