В Харькове женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, стоя на подоконнике 5-го этажа. Ее удалось спасти.

Об этом сообщает местная патрульная полиция.

Получив сигнал об инциденте, на место выехали несколько ближайших команд. Полицейские поднялись в квартиру, один из них начал общаться с женщиной и приблизился к ней. При первой же возможности он схватил ее за одежду и вместе с коллегами смог оттащить ее от окна.

В дальнейшем женщину передали медикам, которые госпитализировали ее.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина убил супругу, ударив ее ножом в грудь, и попытался выдать произошедшее за самоубийство. Для большей "правдоподобности" своей версии он сделал ей на запястье порез. После этого он сообщил соседке, что якобы обнаружил супругу мертвой с перерезанной рукой.

Кроме того, в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как вовремя распознать суицидальные намерения и помочь предотвратить самоубийство человека во время войны.

Во многих случаях самоубийство можно предотвратить. Для этого следует знать факторы риска, быть внимательными к признакам депрессии и других психических расстройств, распознавать предупредительные признаки совершения самоубийства и вмешаться до того, как это может случиться.