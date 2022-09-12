В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как вовремя распознать суицидальные намерения и помочь предотвратить самоубийство человека во время войны.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"10 сентября во всем мире отметили Всемирный день предотвращения самоубийств. Что важно понимать, если мы говорим о суициде? Ни один человек не хочет умереть. Человек просто не хочет жить с болью и видит самоубийство как едва ли не единственный выход из сложившейся ситуации. Ведь если человек прекращает жить, то автоматически исчезают страдания, переживания, напряжения и болезненные эмоции", - говорится в сообщении.

Во время войны склонность к депрессиям, стрессам и суицидальным намерениям растет в разы из-за того, с чем вынужден сталкивается человек. И очень важно вовремя распознать суицидальные намерения и помочь человеку.

Каковы признаки того, что человек может хотеть совершить суицид?

человек прямо говорит о желании убить себя или нанести себе вред;

человек начинает готовиться к совершению суицида: ищет инструменты, готовит близких к потере, "закрывает" дела, раздает личные вещи, убирает жилье так, будто больше там не будет жить и т.п.;

человек может выглядеть тревожным, возбужденным или чрезмерно сонливым, агрессивным или наоборот апатичным;

у человека происходят резкие изменения в настроении, он начинает или увеличивает употребление алкоголя и/или наркотических веществ.

Во многих случаях самоубийство можно предотвратить. Для этого следует знать факторы риска, быть внимательными к признакам депрессии и других психических расстройств, распознавать предупредительные признаки совершения самоубийства и вмешаться до того, как это может случиться.

Прежде всего: не бойтесь напрямую спросить у человека, как он чувствует себя и думает ли он о самоубийстве, если у вас есть такие подозрения. Если человек действительно планирует совершить суицид, вы никоим образом не спровоцируете его на это, а наоборот - поможете получить поддержку, в которой он так нуждается.

Если человек раньше получал психологическую или психиатрическую помощь, поинтересуйтесь, до сих пор ли он продолжает посещать специалиста по психическому здоровью и принимает ли назначенное ему лекарство. Если нет, дайте человеку понять, что депрессия и другие психические нарушения поддаются лечению, предложите обратиться к специалисту и запишите на первый визит. Возможно, вам придется проследить за тем, чтобы человек пришел на встречу с врачом.

Не осуждайте человека и не начинайте ничего советовать, опираясь на собственный опыт или опыт других. Даже если вам кажется, что вы справились с более сложными жизненными ситуациями, все, что вы можете сделать – поздравить себя. Ваши достижения не интересуют человека, который сейчас проживает самый сложный период в своей жизни, ваши победы не являются примером для подражания, а лишь усугубляют и без того глубокую рану. Спросите у человека, как вы можете помочь именно сейчас, но будьте готовы к отказу. В то же время, не оставляйте человека с суицидальными намерениями наедине с собой. Вы никогда не узнаете, насколько человек близок к совершению суицида. Попросите близких друзей или родственников время от времени проверять эмоциональное состояние человека, а сами убедитесь в том, что человек не имеет доступа к инструментам, которыми может нанести себе вред, свяжитесь с врачом и спланируйте оказание профессиональной помощи.

"Суицидальные намерения и планирование самоубийства - это критическое состояние, требующее оперативного вмешательства специалистов. Как только вы убедились в том, что человек действительно может планировать нанести себе вред, немедленно обратитесь к психиатру, вызовите скорую помощь или позвоните в кризисную службу поддержки", - подытожили в ЦОЗ.

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