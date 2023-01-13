Россияне обстреляли из артиллерии пгт Двуречная в Харьковской области. В результате погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

"По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали", - сообщил Синегубов.

Напомним, ранее мы писали о том, что войска РФ за сутки обстреляли три района Харьковской области, есть раненые.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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