За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Купянск, Стрелечью, Двуречную, Огурцово и другие приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области, есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

"В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден 5-этажный жилой дом, частные дома и хозяйственные сооружения. Ранения получил 75-летний мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Двуречной Купянского района был ранен мужчина 68 лет. Состояние средней тяжести", - написал Синегубов.

Напомним, Россия также обстреливала Николаевскую область и Днепропетровскую область - из тяжелой артиллерии.

Вчера в результате вражеского обстреляла Гуляйполя сгорели частные дома, погибла женщина.

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