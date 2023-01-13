Российские войска продолжают бить по населенным пунктам Николаевской области, включая Очаков. Так, вчера враг обстрелял Очаковскую громаду, повредив частный дом. Один человек получил легкие ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким в телеграм-канале.

"12 января, в 10:14 и 13:00 враг наносил удары по Очаковской громаде. В результате чего поврежден жилой дом. Один человек получил легкие ранения.

Также вчера, 12 января, в 22:45 зафиксированы вражеские обстрелы по открытым территориям Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, 9 января россияне ударили по Очакову Николаевской области, повредив больницу и жилые дома, ранены люди.

Тем временем в Николаев за полтора месяца вернулись около 70 тысяч жителей.

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