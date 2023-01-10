Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал удары россиян по Очакову, которые они наносили вчера в течение дня и сегодня утром. По его словам, рядом с "воинской частью, которую обстреливали месяцами", был склад времен Второй мировой войны, залитый бетоном.

Об этом Ким сообщил в видеосообщении, обнародованном в телеграм-канале.

"Русские решили, что это склад боеприпасов и долго и нудно туда стреляли. Вчера ракетой дорогущей, вроде двумя "Кинжалами", пробили метр бетона, чтобы взорвать мины Второй мировой войны. Единственное что они сделали - лишили окон и крыш полгорода Очакова, навели панику в Николаеве. Слава Богу никто не пострадал", - сказал Ким.

Напомним, россияне второй день бьют по Очакову. Вчера в городе пострадали 15 человек, среди них двухлетний ребенок.

Накануне россияне ударили по больнице в Очакове.

Тем временем война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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