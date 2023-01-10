За последние полтора месяца в Николаев вернулись 50-70 тысяч горожан.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире "5-го канала".

"Сейчас прорабатываем, чтобы открывать театры и кинотеатры, музеи, все объекты, которые могут помочь нашим гражданам. Граждане возвращаются в город, возвращаются к мирной жизни, поэтому постепенно будем включать в этот список, восстанавливать всё, — сказал он.

При этом николаевский бизнес возвращается к работе не так быстро — по словам Кима, для этого может понадобиться не менее полугода.

В июне 2022 года власти Николаева сообщали, что город покинули более половины его жителей (оценочное число на 1 января 2022 – 470 тысяч).

Таким образом, несмотря на освобождение Херсона, минимум треть николаевцев все еще не вернулись в город.

В начале декабря мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что в областной центр после освобождения Херсона начали возвращаться жители. Их количество выросло на 10%. Однако к декабрю в городе проживали около половины жителей от довоенного времени.

Между тем в городе остается сложная ситуация с водоснабжением. Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось весной после повреждения канала из Днепра в ходе боевых действий.