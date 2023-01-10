В Очакове в результате мощного взрыва повреждены более 5000 домов.

Об этом сообщил заммэра города Алексей Васьков.

"Из 7,5 тысячи зарегистрированных домовладений по городу Очаков, не считая критической инфраструктуры, коммерческих предприятий - около 70% на сегодняшний день повреждено, это более 5000 домовладений", - рассказал Васьков.

Он говорит, что точную информацию о случившемся сейчас озвучивать не будут, но "такой мощности взрыва ни в Очакове, ни, наверное, во всей Украине не было".

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