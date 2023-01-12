Ночью 12 января российские военные обстреляли Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате загорелся объект инфраструктуры, повреждены жилые дома, погибла 73-летняя женщина.

"Сегодня ночью в результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия.

К сожалению, одна женщина, 1949 года, погибла. Искренние соболезнования ее родным и близким. Также из-под завалов спасатели вытащили мужчину. Ему уже предоставляется необходимая медицинская помощь. Еще один человек получил ранения в результате вчерашних обстрелов города", - написал Старух.

Напомним, с начала года россияне более 600 раз обстреливали Запорожскую область, погибли 4 человека, еще 7 - ранены.

Также в Генштабе ВСУ рассказали о планах РФ в случае захвата ею Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.