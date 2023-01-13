В Днепропетровской области ночью 12 января под вражеский обстрел попали Никополь и Марганец. Пострадавших нет, последствия "прилетов" выясняются.

Об этом написал глава Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

"Не прекращаются удары по Никопольщине. Ночью россияне направили в район свою тяжелую артиллерию. Пострадала Марганецкая громада. Туда прилетели с десяток вражеских снарядов.

Люди невредимы. Последствия обстрелов выясняются", - написал Резниченко.

Как писала "Страна", вчера появились фото после обстрела Марганца в Днепропетровской области, где пострадали жилые дома и ранен мирный житель.

Накануне россияне ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровской области, повредив дома и кафе.

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