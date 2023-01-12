Появились фото последствий дневного обстрела Марганца Днепропетровской области.

Их опубликовал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Повреждены девять жилых домов, четыре хозяйственных постройки, теплица, восемь автомобилей, линия электросети. С осколочными ранениями госпитализирован житель города", – написал он.

Как сообщалось, россияне ночью также обстреляли Марганец. Военные РФ выпустили более 20 снарядов по Красногригорьевской громаде, Марганцу и Никополю.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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