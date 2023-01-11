За время войны из-за обстрелов в Сумской области повреждены и разрушены 4,7 тысяч объектов.

Такую статистику привел руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий во время брифинга.

"У нас 127 образовательных учреждений в области повреждены или разрушены. Количество этих объектов растет. Если в период деоккупации Сумской области в апреле у нас было около 1800 объектов повреждено, разрушено, то по состоянию на сегодня их уже 4700. То есть уже девять месяцев нет здесь российских военных, нет боевых действий, но из-за обстрелов с территории РФ у нас разрушения почти утроились", - сообщил Живицкий.

Ранее "Страна" писала, что в Ахтырке в результате обстрелов почти все дома оказались непригодными для жизни.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.