Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал подробности о визите в город главы МИД Германии Анналены Бербок.

"Мы приехали в 16-ю больницу в Индустриальном районе Харькова. Эта больница была под частыми и сильными обстрелами. Там лежат тяжелобольные дети. Анналена Бербок пообщалась с детьми, их родителями, врачами. Я поблагодарил ее за ту помощь, которую Германия оказывает Харькову и Украине", - сказал "Стране" Терехов.

А власти немецкого Нюрнберга поставили Харькову генераторы, продукты питания, две машины для ГосЧС, скорую помощь.

Также, по его словам, Бербок была впечатлена визитом в один из наиболее пострадавших от военных действий район Харькова - на Северную Салтовку.

"Бербок увидела Северную Салтовку. Она была впечатлена масштабами разрушений и тем фактом, что 150 тысяч человек остались без жилья. Также мы были на площади Свободы, показали ей разрушенное здание обладминистрации. Она увидела разрушенную школу. К слову, эта школа была с углубленным изучением немецкого языка. Также Бербок побывала в пункте несокрушимости, пообщалась с детьми, которые там грелись", - сообщил мэр Харькова.

Он заявил, что визит Анналены Бербок - это первая дипломатическая поездка такого уровня в Харьков с момента начала полномасштабной войны.

"Анналена Бербок сказала, что Германия и дальше будет поддерживать ВСУ, передаст оборудование для разминирования. Также пообещала помочь в восстановлении и реконструкции города. Ее визит - политический символ поддержки Украины и Харькова как одного из форпостов противостояния российской агрессии", - рассказал Игорь Терехов.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Германии прибыла в Харьков с неанонсированным визитом.

За месяц до визита Бербок высказалась против прекращения огня в Украине на условиях России.