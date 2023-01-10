В Харькове Бербок показали самый разрушенный район города, облсовет и детскую больницу
Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал подробности о визите в город главы МИД Германии Анналены Бербок.
"Мы приехали в 16-ю больницу в Индустриальном районе Харькова. Эта больница была под частыми и сильными обстрелами. Там лежат тяжелобольные дети. Анналена Бербок пообщалась с детьми, их родителями, врачами. Я поблагодарил ее за ту помощь, которую Германия оказывает Харькову и Украине", - сказал "Стране" Терехов.
А власти немецкого Нюрнберга поставили Харькову генераторы, продукты питания, две машины для ГосЧС, скорую помощь.
Также, по его словам, Бербок была впечатлена визитом в один из наиболее пострадавших от военных действий район Харькова - на Северную Салтовку.
"Бербок увидела Северную Салтовку. Она была впечатлена масштабами разрушений и тем фактом, что 150 тысяч человек остались без жилья. Также мы были на площади Свободы, показали ей разрушенное здание обладминистрации. Она увидела разрушенную школу. К слову, эта школа была с углубленным изучением немецкого языка. Также Бербок побывала в пункте несокрушимости, пообщалась с детьми, которые там грелись", - сообщил мэр Харькова.
Он заявил, что визит Анналены Бербок - это первая дипломатическая поездка такого уровня в Харьков с момента начала полномасштабной войны.
"Анналена Бербок сказала, что Германия и дальше будет поддерживать ВСУ, передаст оборудование для разминирования. Также пообещала помочь в восстановлении и реконструкции города. Ее визит - политический символ поддержки Украины и Харькова как одного из форпостов противостояния российской агрессии", - рассказал Игорь Терехов.
Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Германии прибыла в Харьков с неанонсированным визитом.
За месяц до визита Бербок высказалась против прекращения огня в Украине на условиях России.