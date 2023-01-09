Харьковчанка Алиса Шматько в возрасте 1 год и 1 месяц получила титул рекордсменки Украины. Девочка еще не умеет говорить, однако визуально умеет определять все буквы украинского алфавита без ошибок.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

По ее словам, ребенок без заминки может отличить даже буквы "Г" и "Ґ".

"В Харькове, под ракетными обстрелами, авиационными ударами и воздушными тревогами растут юные украинцы, дети войны. Среди них есть маленькая харьковчанка, которая во время войны уже стала знаменитостью, получив титул рекордсменки Украины", - написала Ветрова.

Достижения Алисы внесли в Национальный реестр рекордов в категорию "Дети" как достижения Украины.

Первую в жизни звездную победу с маленькой рекордсменкой разделили мама Юлия и папа Антон. Именно они ведут Алису к первым успехам и победам, сообщила Ветрова.

Как писала "Страна", украинские парикмахеры на Кубке мира в Париже в сентябре заняли рекордное количество призовых мест впервые за четверть века.

Ранее школьника из Харькова признали рекордсменом по посещаемости уроков в Украине.