Сборная Украины по парикмахерскому искусству на Чемпионате мира в Париже заняла 31 призовое место в первый день соревнований.

Об этом "Стране" сообщил Александр Толубко, руководитель национальной сборной команды Украины по парикмахерскому искусству.

Он отметил, что такой результат – это "абсолютный рекорд всех времён для Украины".

"Это как на Олимпийских играх. Есть много видов соревнований (по-нашему это номинации). В каждой из них есть 6 призовых мест. Наша команда в разных секциях: парикмахерское искусство, макияж и ногтевая эстетика, – взяла 31 призовое место. Это лучший результат Украины за 25 лет", – сказал "Стране" Толубко.

Завтра предстоит второй и последний день соревнований.

Для участия в этом Чемпионате Александр Толубко ранее просил президента выпустить мужчин-парикмахеров из страны.

"Как результат всех писем, было сказано, что решают пограничники на месте. Ехали с пачкой бумаг. Получилось. Всех мужчин-парикмахеров выпустили", – сообщил "Стране" Толубко.

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