Президента Украины просят разрешить выезд из Украины парикмахерам-мужчинам для участия в Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже, который состоится 10-12 сентября 2022 года.

С открытым письмом к президенту Зеленскому обратился Александр Толубко, президент Союза профессионалов Украины в индустрии красоты и руководитель национальной сборной команды Украины по парикмахерскому искусству.

В комментарии "Стране" Александр Толубко объяснил, что призывает разрешить мужчинам-парикмахерам выезд из Украины для участия в международных соревнованиях - по аналогии с тем, как во время войны за границу выезжают мужчины-спортсмены и артисты, представляющие страну на различных мероприятиях и конкурсах.

"Мы просим, чтобы мужчинам, членам сборной команды Украины по парикмахерском искусству, дали разрешение поехать на Чемпионат мира в составе сборной. Выступить, представить свою страну и вернуться назад. Чемпионат мира по парикмахерскому искусству для парикмахеров - это как Олимпийские игры для спортсменов, как Лига чемпионов для футболистов, как Евровидение для артистов. Это высший уровень для мастеров парикмахерского профиля. Но дело в том, что спортсмены и артисты в условиях военного положения имеют право выехать за границу для своей профессиональной деятельности, выступая на различных соревнованиях и мероприятиях. У нас такого разрешения нет", - объяснил "Стране" Толубко.

По словам Толубко, проблема в том, что в системе государственных органов Украины не существует конкретного ведомства, которое отвечало бы за мастеров парикмахерского искусства.

"Сфера индустрии красоты в Украине насчитывает несколько сотен тысяч человек. Но при этом мы не относимся к ведению ни Минкульта (хотя то, что делают парикмахеры на подиуме, очень похоже на творчество), ни к Минспорта, ни к Минобразования (хоть и сотрудничаем с госучилищами по парикмахерскому искусству). Мы обратились в разные органы власти по поводу разрешения на выезд, но они все отвечают, что это не их компетенция, либо перенаправляют друг на друга - и получается замкнутый круг. Например, Офис президента ответил нам дважды: один раз написал, что это компетенция Минкульта, а второй - что это компетенция Погранслужбы. Кабмин направил на Минкульт, а Минкульт говорит - это не наша компетенция. То есть, если спортсмены обращаются в Минспорта - их выпускают. А нам, получается, обращаться некуда", - рассказывает Александр Толубко.

Так как ни одно ведомство не смогло решить вопрос с выездом за границу для мужчин-парикмахеров, Толубко решил обратиться к президенту Украины.

"Времени мало, Чемпионат мира уже через месяц, там всего-то восемь мужчин должно выехать из Украины в составе сборной, включая тренеров, все остальные - женщины. И мы обозначаем четкие временные рамки - выезд до 10 дней, туда и назад. Просим президента решить этот вопрос и все-таки разобраться, чья мы компетенция, чтобы на будущее понимать, как более эффективно сотрудничать с государством", - сообщил "Стране" Толубко.

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