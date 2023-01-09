Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил о боях за Новоселовское.

Об этом Гайдай написал в своем Telegram-канале в понедельник, 9 января.

По его словам, село разрушено до основания, в нем нет жителей.

"Последнюю жительницу на днях убил российский снайпер", - говорится в сообщении.

Ранее Гайдай сообщал об освобождении Новоселовского, ориентировочно, в конце осени.

Однако теперь за него снова идут бои, так как село находится на трассе Купянск – Сватово.

Также губернатор сообщает об обстреле Невского Луганской области, где погибли два человека и двое ранены.

Ранее мы писали, что в конце декабря спецподразделение Kraken сообщило об освобождении поселка Новоселовское в Луганской области и опубликовало видео освобождения.

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