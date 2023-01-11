В Днепропетровской области россияне ночью 11 января трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Всего военные РФ выпустили более 20 снарядов. Они поразили Красногригорьевскую громаду, Марганец и Никополь. Обошлось без пострадавших.

В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

В Красногригорьевской громаде последствия атаки выясняются.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.