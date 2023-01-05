Россияне вечером 4 января и в ночь на 5 января трижды обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, было выпущено минимум 30 снарядов. Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди во время ударов не пострадали.

Однако в больнице умер 64-летний мужчина, который получил тяжелые ранения днем 4 января во время вражеского обстрела Никополя.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.