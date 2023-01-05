Россияне ударили по Никополю. Повреждены объект социальной инфраструктуры, ЛЭП и дома. Фото
Россияне вечером 4 января и в ночь на 5 января трижды обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, было выпущено минимум 30 снарядов. Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди во время ударов не пострадали.
Однако в больнице умер 64-летний мужчина, который получил тяжелые ранения днем 4 января во время вражеского обстрела Никополя.
Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.