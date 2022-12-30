Сегодня ночью, 30 декабря, Никопольский район Днепропетровской области снова пострадал от тяжелой артиллерии врага. Под удар также попала Марганецкая община, куда прилетели почти 30 российских снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обошлось без пострадавших. Последствия удара устанавливаются.

Также сегодня вторую ночь подряд Днепропетровскую область атаковали дроны-камикадзе. По словам Резниченко, украинские военные сбили курсирующие боеприпасы в трех районах.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.