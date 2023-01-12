В ночь с 11 на 12 января войска РФ обстреляли Днепропетровскую области. Пострадал Никопольский район.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, под обстрел попала Марганецкая громада. Зафиксированы прилеты около 10 российских снарядов.

Люди не пострадали, повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба выясняются.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.