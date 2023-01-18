ДТЭК рассматривает вопрос создания аварийных бригад, которые по жалобам граждан будут выключать дома, в которых есть свет.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко со ссылкой на разговор с представителем компании.

Ранее мы рассказывали подобную историю, ставшую резонансной, как в декабре в Тернополе соседи пожаловались на дом, где не отключали свет, и без света стали сидеть все.

Напомним, что по последним данным "Укрэнерго", генерация не покрывает и четверти потребления света.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.