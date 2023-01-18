Завтра Киев должен вернуться к плановым графикам отключений, однако отключения могут быть и в светло-серых зонах.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

"Очередной день экстренных отключений в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него.

Однако дефицит остается значительным. Сегодня объемы потребления составили 952 МВт днем. На завтра НЭК дает ограничение в 938 МВт днем, это означает, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика", – написал он.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня в энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности, особенно в вечерний пик потребления. Генерация не покрывает даже четверть потребления в стране.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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