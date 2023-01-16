В понедельник, 16 января, Киеву дали всего 974 МВт из необходимых 1600, поэтому свет отключали во всех серых зонах графиков.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, причина – в повреждении ТЭС, из-за чего пытаются использовать гидроэлектростанции, которые "требуют времени на восстановление".

"Энергосистема по всей Украине едина. Это значит, что если, допустим, не работают несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовской, и Одесской, и Черкасской областей. И светло-серые зоны графика сейчас скорее всего означают отключение", – написал Коваленко.

Ранее мы писали, что 16 января в Киеве, Одессе и Днепре с утра идут экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений при этом не действуют.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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