За несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали еще два облэнерго
Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг оштрафовала за несоблюдение графиков отключений света, а также нарушение газо- и водоснабжения несколько предприятий энергетического рынка.
Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.
На заседании НКРЭПК 24 января было принято решение о наложении штрафов на:
- АО "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз";
- АО "Львовгаз";
- ЧАО "Тернопольгаз";
- АО "ДТЭК Киевские электросети";
- АО "ДТЭК Одесские электросети";
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".
На следующие заседания перенесены вопросы штрафов во "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".
Также, должны провести внеплановые выездные проверки у 6 энергопоставщиков.
Напомним, на прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго" и АО "Черновцыоблэнерго".
Ранее мы писали, что в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, 24 января, производство электроэнергии незначительно увеличилось, однако дефицит мощности остается существенным.