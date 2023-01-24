Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг оштрафовала за несоблюдение графиков отключений света, а также нарушение газо- и водоснабжения несколько предприятий энергетического рынка.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

На заседании НКРЭПК 24 января было принято решение о наложении штрафов на:

АО "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз";

АО "Львовгаз";

ЧАО "Тернопольгаз";

АО "ДТЭК Киевские электросети";

АО "ДТЭК Одесские электросети";

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

На следующие заседания перенесены вопросы штрафов во "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".

Также, должны провести внеплановые выездные проверки у 6 энергопоставщиков.

Напомним, на прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго" и АО "Черновцыоблэнерго".

Ранее мы писали, что в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, 24 января, производство электроэнергии незначительно увеличилось, однако дефицит мощности остается существенным.