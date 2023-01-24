НКРЭКУ собираются провести внеплановые выездные проверки еще у 6 энергопоставщиков. Фото: pixabay

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг оштрафовала за несоблюдение графиков отключений света, а также нарушение газо- и водоснабжения несколько предприятий энергетического рынка.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

На заседании НКРЭПК 24 января было принято решение о наложении штрафов на:

  • АО "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз";
  • АО "Львовгаз";
  • ЧАО "Тернопольгаз";
  • АО "ДТЭК Киевские электросети";
  • АО "ДТЭК Одесские электросети";
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

На следующие заседания перенесены вопросы штрафов во "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".

Также, должны провести внеплановые выездные проверки у 6 энергопоставщиков.

Напомним, на прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго" и АО "Черновцыоблэнерго".

Ранее мы писали, что в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, 24 января, производство электроэнергии незначительно увеличилось, однако дефицит мощности остается существенным.

 

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