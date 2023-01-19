В Украине из-за обстрелов РФ повреждено более половины энергообъектов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Россия уже три месяца бомбардирует энергетическую и гражданскую инфраструктуру нашей страны. В результате таких атак повреждено более половины всех энергообъектов в стране. Всего в Украине сейчас 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов нуждаются в восстановлении", — рассказал Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, ущерб в результате разрушений составляет сотни миллиардов долларов.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что даже если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, восстановится она не скоро. Минимально необходимый для этого срок - несколько месяцев, полное восстановление потребует от года до полутора лет.

А незадолго до этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заверял, что Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.