В Украине дефицит электроэнергии для населения составляет 50%, для промышленности - еще больше. 10% украинской энергетики уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина повреждена.

Об этом во время ежегодной дискуссии "Украина и мир впереди 2023" сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет "Интерфакс-Украина".

Также он сообщил, что ресурс энергосистемы уже очень исчерпан.

"К сожалению, после зимы дефицит будет сохраняться. Даже если бы мы сейчас отремонтировали все наши поврежденные станции, подстанции, у нас был бы дефицит электроэнергии", - сообщил Сахарук.

По его словам, Украина потеряла Запорожскую АЭС (мощностью 6 ГВт), три ТЭС (3,6 ГВт).

"Это почти 26% установленной мощности украинской энергетики - они недоступны сейчас. Потому до возвращения в систему ЗАЭС у нас будет дефицит. Он может быть меньше, чем сейчас, потому что сейчас зима, но он будет", - сказал директор.

Сахарук отметил, что с начала войны произошло 26 российских атак на шесть станций ДТЭК. В частности, 14 января в одну из станций холдинга попало четыре ракеты, в другую - три.

Напомним, ранее в ДТЭК рассказали, в каких областях Украины сегодня, 20 января, не будет аварийных отключений света.

Также мы писали, что в "ДТЭК Энерго" сообщили, что Украина уже прошла половину сложного отопительного сезона и пройдет и вторую.