В пятницу, 20 января, в Украине потребление энергии ожидается незначительно более высоким, чем вчера. Производство электричества выросло, дефицит уменьшился, но все еще остается существенным.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В частности, вечером на пике потребления генерация, как и вчера, может покрыть чуть больше 3/4 потребности потребителей.

Поэтому во всех областях действуют круглосуточные лимиты потребления.

В компании добавили, что вчера вечером в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. К счастью, линию оперативно удалось вернуть в работу.

Напомним, в Киеве, Одессе и Днепре сегодня действуют отключения света по графикам.

Также сообщалось, как отключают свет в домах, которые питаются от линий критической инфраструктуры.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

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