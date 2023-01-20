В пятницу, 21 января, в Киеве, Одессе и Днепре электроэнергию отключают по графикам. К ним удалось вернуться благодаря потеплению и снижению потребления.

Об этом сообщила компания ДТЭК.

Во всех трех городах сейчас плюсовая температура от 4 до 8 градусов тепла.

График стабилизационных отключений в Киеве можно посмотреть на сайте компании.

В Одессе при этом ночью с полуночи до 07:00 применялись и экстренные отключения.

Как отключают свет в Одессе - смотрите здесь, а как в Днепре - здесь.

Напомним, в Днепре еще вчера действовали экстренные отключения света, а Киев и Одесса вернулись к графикам.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, как отключают свет в домах, которые питаются от линий критической инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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