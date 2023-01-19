Отключения электроэнергии в Украине, которые происходят из-за повреждений энергообъектов после российских атак, сильно влияют на жизнь 43% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Никак не влияют отключения света лишь на 4% респондентов, говорится в опросе.

На 34,7% опрошенных отключения влияют "умеренно", "достаточно слабо" влияют на 7,9%, а "слабо" - на 8,3% респондентов.

Почти 73% опрошенных признались, что свет у них отключают более 1 раза в день.

Опрос проводился с 22 декабря по 3 января.

Напомним, сегодня в Днепре сегодня действуют экстренные отключения света. Киев и Одесса вернулись к графикам.

Также мы писали, что за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали три облэнерго.

Кроме того, мы писали, что отключения света продолжатся и после отопительного сезона.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

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