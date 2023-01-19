В ДТЭК заявили, что отключения электричества в домах, которые питаются от линий критической инфраструктуры, не происходит по жалобам. Это касается любого региона Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

Накануне глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем телеграм-канале со ссылкой на разговор с представителем компании сообщил, что ДТЭК рассматривает возможность создания аварийных бригад, которые будут отключать свет по жалобам.

Сегодня в ДТЭК это косвенно опровергают, заявляя, компания не отключает свет по жалобам.

Согласно заявлению компании, за большинство отключений отвечает автоматика. В отдельных случаях, по возможности, бригады выезжают на линии, которые питают критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить дома, которые питаются от одной с ней сети.

Для обеспечения "социальной справедливости и равных условий" ДТЭК предлагает решать вопрос отключений на уровне ЖЭКов и ОСББ.

Напомним, с "отключениями по жалобам" ранее была связана резонансная история. Так в Тернополе из-за жалоб соседей отключили дом, свет в котором, до этого, не отключали вовсе. После чего в городе свет в жилых домах стали вручную отключают от критической инфраструктуры для справедливости.

Тем временем, отключения света сильно влияют на жизнь 43% украинцев, согласно опросу.