В пятницу, 20 января, Киев сможет остаться в плановых графиках отключений света.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодняшний день в Киеве был проведен в стабилизационных отключениях. Ограничения все еще внушительны, поэтому светло-серые зоны графика также отключались.

На завтра НЭК "Укрэнерго" дает на город 952 МВт для потребления. Это покроет 60% потребностей города, так что мы остаемся в графиках.

В Днепропетровской области лимиты составляют 1192 МВт, это 54% от потребности", – написал Коваленко.

Ранее мы писали, что в ДТЭК предупредили о ночных экстренных отключениях света в Одесской области.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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