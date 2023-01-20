В пятницу, 20 января, в Одесской области аварийные отключения света будут только ночью, а в Днепропетровской, Киевской и в Киеве их вообще не будет.

Об этом пишет в Telegram пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что "Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на 20 января:

Киев (днем 952 МВт/ночью 719 МВт);

Киевская область (днем 703 МВт/ночью 625 МВт);

Одесская область (днем 660 МВт/ночью 385 МВт);

Днепропетровская область (днем 1193 МВт/ночью 1187 МВт).

Напомним, сегодня гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в пятницу, 20 января, Киев сможет остаться в плановых графиках отключений света. При этом, по его словам, в Днепропетровской области лимиты составляют 54% от потребности.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.