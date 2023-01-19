В ночь с 19 на 20 января компания "Укрэнерго" предоставила Одесской области лишь 30% потребностей в электричестве.

Об этом сообщает в Facebook одесский ДТЭК.

"Лимит с 00:00 до 07:00 – 385,4 МВт. Это – 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7 часов утра 20 января в области будут применять экстренные отключения света.

Лимит с 7:00 до 24:00 – 660,04 МВт. В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений", – говорится в сообщении.

Напомним, последние несколько дней в Одесской области действовали экстренные отключения света, стабилизационные графики не работали.

Ранее мы писали, что в Одесской области действуют экстренные отключения света из-за большого дефицита мощности. Регион получил распоряжение урезать потребление в два раза от нормы. При этом критическая инфраструктура, к которой не применяются отключения, использует почти половину всей доступной электроэнергии.

Также "Страна" рассказывала, что энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света.