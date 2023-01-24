Во вторник, 24 января, в Украине потребление электроэнергии остается на уровне понедельника. Производство электроэнергии незначительно увеличилось, однако дефицит мощности остается существенным.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"До всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", - говорится в сообщении компании.

Благодаря тому, что "Укрэнерго" восстановило линию 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что 10% украинской энергетики уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина повреждена.

Также мы писали о том, что в Днепре ситуация со светом стабильно тяжелая, вчера вечером в городе останавливали электротранспорт.

Кроме того, мы рассказывали, что вчера в Украине увеличилось потребление электричества, а в пяти регионах были введены аварийные отключения света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.