В Днепре с 18:10 23 января остановили электротранспорт из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях.

Местные паблики со ссылкой на властей города сообщают, что в Днепре увеличили количество автобусов на маршрутах трамваев и троллейбусов.

Также власти призвали всех пользоваться альтернативными видами транспорта: по городу курсирует 90 автобусных маршрутов, которые обслуживает 791 транспортное средство.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в комментарии "Стране" рассказал, что ситуация с электроэнергией в городе стабильно тяжелая.

"С электроснабжением проблемы действительно есть. Водоканал и большинство наших котелен к этому готовы. Поддерживаем все в жизнеспособном состоянии. Да, местами есть аварийные отключения, от этого никуда не денемся и не можем на это повлиять", — сообщил Лысенко.

Он также отметил, что все коммуникации в домах, которые были рядом с домом, куда ударила ракета 14 января, восстановлены на 100%.

"Везде восстановлено электроснабжение, водоснабжение, газ, подано отопление, установили уже приблизительно 300 пластиковых окон из 1500. Думаю, в течение десяти дней полностью закончим весь объем", — сказал заммэра Днепра.

В "Укрэнерго" сегодня сообщили, что в Украине потребление электроэнергии стало больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей стране. В этой связи вырос дефицит мощности.

А вчера в Киеве, Одессе и Днепре с утра действовали графики плановых отключений света.