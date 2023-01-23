В Украине потребление электроэнергии в понедельник, 23 января, стало большим, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской. Там применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях.

"Укрэнерго" также удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.

Как писала "Страна", в первый день рабочей недели в Киеве продолжатся плановые отключения света.

Вчера в Киеве, Одессе и Днепре с утра действовали графики плановых отключений света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.