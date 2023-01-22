В Киеве, Одессе и Днепре - с утра плановые отключения света.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил вчера, что Киеву сегодня позволят покрыть 67% потребностей, а Днепру - 54%.

Напомним, энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. Это стало результатом российских ракетных и дроновых атак, во время которых были повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

Последняя атака РФ 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Ранее "Страна" сообщала, что на 21 января в Одесской области увеличили лимиты энергопотребления, но экстренные отключения света ночью все еще сохранялись.

Также мы писали со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, что в Украине дефицит электроэнергии для населения составляет 50%, для промышленности - еще больше.

10% украинской энергетики уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина повреждена.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.