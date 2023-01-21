В энергосистеме Украины к утру 21 января остается существенный дефицит мощности.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Дефицит является результатом российских ракетных и дроновых атак, во время которых были повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Потребление электроэнергии в субботу осталось на уровне вчерашнего дня.

Сейчас выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. До всех облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки.

Ранее "Страна" сообщала, что на 21 января в Одесской области увеличили лимиты энергопотребления, но экстренные отключения света ночью все еще сохраняются.

Также мы писали со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, что в Украине дефицит электроэнергии для населения составляет 50%, для промышленности - еще больше. 10% украинской энергетики уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина повреждена.