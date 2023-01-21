В энергосистеме ситуация по-прежнему сложная. Фото: mobile.ruscable.ru

В энергосистеме Украины к утру 21 января остается существенный дефицит мощности.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Дефицит является результатом российских ракетных и дроновых атак, во время которых были повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Потребление электроэнергии в субботу осталось на уровне вчерашнего дня.

Сейчас выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. До всех облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки.

Скриншот с сайта Укрэнерго

Ранее "Страна" сообщала, что на 21 января в Одесской области увеличили лимиты энергопотребления, но экстренные отключения света ночью все еще сохраняются.

Также мы писали со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, что в Украине дефицит электроэнергии для населения составляет 50%, для промышленности - еще больше. 10% украинской энергетики уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина повреждена.

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