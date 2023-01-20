На субботу, 21 января, Одесской области увеличили лимиты, но экстренные отключения света ночью все еще будут.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДТЭК в пятницу, 20 января.

По данным ДТЭК, на 21 января НЭК Укрэнерго предоставил области такие лимиты:

С 00:00 до 07:00 – 416,22 МВт. Это – 37% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7 утра 21 января в области будут применять экстренные отключения света.

С 7:00 до 24:00 – 567,61 МВт. В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений. Однако свет будет только в гарантированные часы белой зоны.

Ранее мы писали, что исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что в Украине дефицит электроэнергии для населения составляет 50%, для промышленности - еще больше. 10% украинской энергетики уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина повреждена.

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